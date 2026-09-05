Especialistas aconsejan medidas para evitar la quema de electrodomésticos por tormentas

Redacción

Ciudad de México.-Las severas variaciones de voltaje provocadas por las tormentas eléctricas y los apagones representan un riesgo constante para el patrimonio de los hogares, ya que las sobretensiones generadas por rayos pueden dañar de forma irreversible pantallas, refrigeradores, microondas, licuadoras y consolas de videojuegos.

Especialistas en mantenimiento eléctrico y autoridades de Protección Civil enfatizan que la medida más directa y efectiva ante la presencia de truenos o lluvias intensas es desconectar los aparatos de la red eléctrica. Las descargas fortuitas pueden quemar los integrados y fusibles de los equipos modernos, los cuales resultan cada vez más sensibles a las fluctuaciones de corriente y cuya reparación o reemplazo suele generar costos elevados.

Para aquellos aparatos que por su naturaleza operativa no resultan prácticos de desenchufar —como es el caso de los refrigeradores—, los técnicos recomiendan emplear dispositivos de protección como reguladores de voltaje, supresores de picos, sistemas de alimentación ininterrumpida (No Breaks) y regletas con fusible de seguridad para estabilizar la energía.

De manera complementaria, los organismos de prevención aconsejan mantener los enchufes alejados de posibles filtraciones de agua, revisar goteras cercanas a instalaciones eléctricas, evitar la saturación de multicontactos y colocar protecciones impermeables en tomas ubicadas en áreas exteriores.