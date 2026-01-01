Esperan más de 25 mil asistentes en festival nacional en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Más de 25 mil asistentes se esperan en la novena edición del Festival Nacional Artesanal, que contará con la participación de 134 familias de artesanos provenientes de 22 estados de la República, informó Leslie Arenas, directora del evento.

En rueda de prensa, se anunció que esta edición tendrá como sede el Jardín de los Palacios y que contará con la colaboración del Instituto de Convivencia del Cerro Línea Verde, el cual ofrecerá talleres gratuitos para elaborar y exhibir piezas creadas por los participantes, detalló su directora, Nidia Jiménez.

Por su parte, la Secretaría de Turismo del Estado apoyó con el enlace a hoteles y moteles, así como con la difusión del programa de actividades, con lo que se busca incrementar la afluencia turística.

Sobre el regateo, Leslie Arenas explicó que a través de charlas demostrativas se busca que el público conozca el trabajo, tiempo y dedicación que implica cada pieza, lo que ha permitido reducir este tipo de prácticas.

También se abordó la desventaja que enfrentan los artesanos frente a la producción industrializada y los artículos de origen chino, situación que, sin embargo, ha generado una resistencia y mayor valoración del trabajo artesanal.

“Siempre he dicho que tiene un pequeño margen de error, pero eso es la artesanía, porque no es perfecta, pero es tan bonito ese margen de error que vale oro”, expresó Enrique, artesano tlaxcalteca.

La novena edición cuenta con el apoyo en la gestión del coordinador de fondos del Instituto Cultural de Aguascalientes, Ricardo Paredes, y ofrecerá talleres gratuitos y con costo, presentaciones artísticas, actividades transdisciplinares y, principalmente, venta de artículos artesanales. ‎