Estas son las calles que serían peatonales en Aguascalientes

Raúl Muñoz Aguascalientes, Ags.- Plazoleta Guzmán, Adolfo Torres y un tramo de la calle Guadalupe figuran entre los primeros espacios que podrían convertirse en peatonales en Aguascalientes, de acuerdo con el proyecto que analiza el Instituto Municipal de Planeación para recuperar áreas invadidas por estacionamientos, motos, bicicletas y comercio informal.

“La plazoleta de Guzmán, si se fijan es un espacio que realmente se usa más bien como estacionamiento, porque hay un momento en el que entras y no te queda otra más que darle la vuelta al triangulito y volver a salir a la calle. Entonces, ese espacio realmente se utiliza prácticamente como estacionamiento”, explicó Austria Dávila de la Llave, directora del IMPLAN.

La funcionaria señaló que la zona tiene pocos comercios y permitiría una socialización más sencilla.

“Creo que sería mucho más agradable que todos esos comercios dieran a una plazoleta muy agradable con espacios para estar. Por ejemplo, los puestos de comida pudieran reubicarse dentro de algún esquema de puestos que también estamos trabajando en ese tema”.

El proyecto también contempla peatonalizar la calle Adolfo Torres. Además, se estudia intervenir Guadalupe en el tramo entre Victoria y Plazoleta Juárez.

“Creemos que esa dualidad podemos aprovechar una de esas calles, en este caso sería este tramo de Guadalupe para, por ejemplo, peatonalizarlo. Pudiera tener algún acceso vehicular controlado, pero generar que en ese espacio realmente más bien haya movimiento peatonal”.Dávila de la Llave consideró que los ajustes beneficiarían al comercio al atraer más personas caminando.