Ester Expósito habla sobre noviazgo con Mbappé

Redacción

A sus 26 años, Ester Expósito se mantiene como una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Sin embargo, en los últimos meses su nombre también ha acaparado portadas por su vida sentimental, tras ser captada en diversas ocasiones junto al delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, un romance que quedó confirmado públicamente días atrás tras unas imágenes difundidas por el propio futbolista francés.

En una reciente entrevista concedida al portal GQ España, la intérprete profundizó sobre su visión del amor y el giro maduro que ha tomado su vida afectiva a raíz de su relación actual.

“Yo he tenido un proceso y un camino. Creo que un poco por las cosas que tenemos instauradas todavía del amor romántico, de que el amor duele, es intenso y hay drama”, reflexionó la actriz al abordar sus vínculos pasados.

Expósito dejó claro que su presente al lado del deportista le ha permitido deconstruir esa noción del romance para dar paso a una etapa caracterizada por la estabilidad y el bienestar mutuo.

“Estoy en un momento bonito, en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el drama con el amor. Es como memoria del inconsciente emocional. Me he dado cuenta de que no tiene que ser así”, afirmó.

Finalmente, al referirse a su vínculo actual con Mbappé, la intérprete concluyó con una definición que sintetiza su momento personal: “Estoy en ese momento de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero, desde la paz y la calma. De hecho, eso es lo más bonito”.

Con información de eldiariony.com