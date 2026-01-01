Esto pensó Susana Zavaleta al oír cantar a Ángela Aguilar

Redacción

Ciudad de México.-Un solo gesto fue suficiente para desatar una ola de comentarios en redes, teorías de desaprobación y hasta memes.

Todo ocurrió durante el evento 300 Líderes Más Influyentes de México, donde Ángela Aguilar ofreció una presentación musical y, entre los asistentes, las cámaras captaron a la actriz y soprano Susana Zabaleta con una expresión que de inmediato llamó la atención.

Y es que mientras Ángela cantaba, Zabaleta fue vista observando con rostro serio y mirada fija, lo que muchos asumieron como una clara señal de que “no le estaba gustando nadita” lo que escuchaba.

Pero como Susana no se anda con rodeos, ya aclaró lo que realmente pensaba en ese momento.

Durante un encuentro reciente con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Zabaleta fue cuestionada directamente por la polémica cara que se volvió viral, y sin rodeos respondió cómo le pareció la interpretación de la cantante.

“No es cierto, no fui la única que la traté”, dijo entre risas, dejando en claro que su expresión fue malinterpretada.

La actriz explicó que estaba simplemente concentrada en la presentación y que no hubo ningún juicio negativo hacia Ángela, incluso reconoció el trabajo de Aguilar y desmintió rotundamente las suposiciones que estallaron en redes.

¿Y qué opina de Ángela con Nodal?

Pero la charla no se quedó solo en lo musical. Los reporteros también le preguntaron a Susana qué pensaba de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y su respuesta fue tan honesta como empática:

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”, declaró.

Zabaleta dejó claro que, pese a los errores, ambos están haciendo cosas valiosas por el regional mexicano y que merecen un poco más de comprensión del público:

“Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”, concluyó con firmeza.

Desde que Ángela y Nodal confirmaron su romance, y más tarde, su matrimonio, las críticas no han parado. La relación ha estado en el ojo del huracán por la supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu, madre de su hija, justo meses después del nacimiento de la pequeña.

Con información de Excélsior