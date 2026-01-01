Estos municipios de Aguascalientes proyecta ganar Morena en 2027

Clarinetazos

Aguascalientes, Ags.- Está entidad sigue siendo un bastión para el Partido Acción Nacional, (PAN), sin embargo el ejercicio del Poder desgasta sin duda y el blanquiazul no escapa a ello.

Es así que de alguna manera los militantes del partido oficial es decir el Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), han aprovechado esta situación y han logrado algunos avances para ganar adeptos entre la ciudadanía.

En una charla que tuvo este tecleador con varias cabezas del instituto político guinda destaparon sus ases y ademas mostraron una encuesta, pero de las netas, no de las mandadas hacer.

Y hasta julio pasado les arrojaron los siguientes resultados.

La gubernatura se queda para el PAN sea cual sea el candidato. Lo mismo que la presidencia municipal de la capital del estado.

Sin embargo el avance que prevén se vería reflejado en las urnas al conseguir triunfos en los Ayuntamientos de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Cosío, además de retener El Llano que es gobernado por el Partido del Trabajo, (PT), aliado suyo ademas de Rincón de Romos que ya gobierna Morena actualmente.

Entre tanto en San Francisco de los Romo, de acuerdo a sus cuentas, ya no sería gobernado por el PRI, así cómo tampoco Pabellón de Arteaga que actualmente está bajo la gestión de Acción Nacional, mientras que Cosío está gobernado por un alcalde independiente con ciertas filias hacia los guindas.

Lo anterior tendría una repercusión directa en el Congreso del Estado, donde actualmente Morena cuenta con 7 diputados y es así que ellos esperan que de darse los resultados de la citada encuesta, podrían alcanzar entre 9 y 10 diputaciones.

De hacerse esto una realidad, el PAN y sus aliados ya no tendrían la mayoría calificada cómo actualmente la tienen al contar con 18 diputados entre azules y sus aliados, PRD y PRI. Los dos restantes son uno para MC y 1 para el PVEM, para así completar los 27 legisladores locales.

En caso de que el PAN no cuente con la mayoría calificada podría haber un freno para que le sean aprobadas iniciativas de Ley al Ejecutivo y ahí podría haber fuertes enconos o grandes negociaciones.

En los comicios de junio del 2027 estarán en juego la gubernatura del estado, 11 ayuntamientos y 27 diputaciones locales, ademas de 3 diputaciones federales.

Ya estaremos atestiguando cómo se recompone el mapa político de Aguascalientes.

*Imagen creada por IA