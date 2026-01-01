Estrella de Green Bay podría ser suspendido por delitos menores 

Redacción

La fiscalía del distrito del condado de Brown ha decidido presentar únicamente cargos por delitos menores contra el corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, tras concluir la revisión de las pruebas sobre un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido en mayo. La determinación legal excluye las acusaciones de carácter grave que motivaron la detención inicial del deportista.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el agente que acudió al lugar de los hechos observó «enrojecimiento en el rostro y el cuello» de la presunta víctima, además de palpar un bulto en la parte posterior de su cabeza. La mujer manifestó sentir dolor por las lesiones y declaró que el jugador no le devolvió uno de sus teléfonos móviles tras haberle dañado otro.

Las autoridades cuentan con grabaciones del sistema de seguridad del garaje de la residencia, aunque el inmueble no disponía de cámaras en el interior.

Jacobs fue arrestado originalmente el pasado 26 de mayo por el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence (Wisconsin) por múltiples cargos derivados de un altercado registrado el 23 de mayo, entre ellos una acusación por estrangulamiento y asfixia —considerada delito grave—, junto con imputaciones menores por agresión, daños materiales, alteración del orden público e intimidación. Tras pasar una noche en prisión, fue liberado al día siguiente.

Respuesta de la defensa y de los Green Bay Packers

A través de un comunicado firmado por los abogados David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III, la representación legal del jugador valoró la resolución del ministerio público:

«El fiscal del distrito del condado de Brown ha revisado las pruebas y ha decidido presentar cargos por delitos menores contra Josh que no incluyen violencia doméstica. Las acusaciones se abordarán en los tribunales, no en los medios de comunicación. El Sr. Jacobs respeta a la fiscalía y el proceso que esta ha seguido».

Por su parte, la directiva de los Green Bay Packers confirmó haber sido notificada sobre los cargos formales presentados. «Seguiremos colaborando con la NFL a medida que avance el proceso. No haremos más comentarios por el momento», indicó un portavoz de la franquicia. La comparecencia inicial de Jacobs ante el tribunal quedó fijada para el próximo 17 de noviembre.

La NFL evalúa sanciones

Paralelamente al ámbito penal, la NFL mantiene abierta una investigación independiente bajo su política de conducta personal que podría derivar en una sanción disciplinaria para el corredor. «Hemos estado siguiendo de cerca todos los acontecimientos relacionados con este asunto, que sigue bajo revisión», declaró este jueves Brian McCarthy, portavoz de la liga. La organización deberá determinar si aplica una suspensión antes del arranque de la temporada regular o si esperará al fallo judicial.

Ante la posibilidad de que la NFL sancione a Jacobs de cara al partido inaugural del 13 de septiembre contra los Minnesota Vikings, el gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, reconoció que la franquicia evalúa ajustar la profundidad de su plantilla.

En la planeación actual del equipo, MarShawn Lloyd y Chris Brooks figuran como corredores suplentes, con Pierre Strong Jr. perfilado como cuarta opción. Gutekunst señaló que mantener a un corredor adicional es una posibilidad viable para proteger la posición, apoyándose también en los ascensos temporales desde el equipo de prácticas en caso de ser necesario.

Con información de ESPN

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