Estudiantes de UAA descubren nuevas formas de entender la música hindú 

El departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa con las actividades correspondientes al semestre agosto-diciembre del Seminario Permanente de Música (SEMPER).

Durante la conferencia “Shanti. Los sonidos de la paz interior y el control emocional”, impartida por el Mtro. Javier Zúñiga Aceves, jefe del departamento de Música, brindó una aproximación a la música clásica de la India como una de las tradiciones musicales más estrechamente vinculadas con la dimensión espiritual del arte.

El catedrático abordó las características de la música hindú y la relación entre los sonidos, las emociones y el entorno. Bajo el concepto de Shanti, que significa paz interior, explicó cómo la práctica musical en esta tradición busca generar una armonización entre el espacio compartido y el mundo interior de las personas, a partir del uso de recursos sonoros, procesos de improvisación y habilidades interpretativas desarrolladas por los músicos.

El maestro explicó cómo determinados ragas, o temas musicales, se interpretan en horarios específicos debido a la conexión que existe entre sus características sonoras y la atmósfera emocional que buscan generar. Asimismo, abordó aspectos relacionados con la teoría musical de la India, la denominación de sus notas y la forma en que esta tradición ha construido un lenguaje propio a lo largo de los siglos.

A diferencia de muchas prácticas musicales académicas conocidas en occidente, la música clásica hindú se basa en gran medida en la transmisión oral, la memoria y la improvisación.

Como parte de la conferencia se presentaron ejemplos sonoros y se compartió información sobre algunos de los instrumentos más representativos de esta tradición, entre ellos el sitar, la bansuri y las tablas; permitiendo a los estudiantes conocer timbres, técnicas interpretativas y formas de expresión poco frecuentes dentro de la formación musical occidental.

Este tipo de actividades complementan la formación, ya que la asistencia a conferencias, conciertos, encuentros académicos y otras experiencias culturales forma parte de un complemento que contribuye a ampliar la perspectiva de los estudiantes de la UAA y a fortalecer su desarrollo profesional.

En este sentido, destacó que el SEMPER continúa consolidándose como un espacio para acercar diferentes tradiciones, repertorios y enfoques musicales, promoviendo el diálogo entre diversas formas de entender el arte y enriqueciendo la formación de quienes se preparan para desarrollarse como músicos, docentes e investigadores.