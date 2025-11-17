Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estudiantes hidrocálidos pusieron en alto el nombre de México al obtener un reconocimiento internacional en el concurso INFOMATRIX Argentina 2025, celebrado en La Pampa. Este evento reunió a jóvenes de más de 15 países que presentaron proyectos de tecnología, innovación y robótica.

El equipo, integrado por César Adrián Ramos Sosa y América Yaretzi Silva Esparza, del CETis No. 80, presentó Jumix Flow, un software educativo interactivo especializado en la enseñanza de química. El proyecto es resultado de dos años de investigación, diseño y programación, tiempo en el que los estudiantes trabajaron para crear un modelo accesible, didáctico y tecnológicamente avanzado.

Jumix Flow está compuesto por tres elementos principales: Una plataforma de juegos educativos; inteligencia artificial diseñada por los propios jóvenes para resolver dudas académicas en tiempo real, y una serie de herramientas de apoyo que incluyen un diccionario especializado y calculadoras para balancear ecuaciones químicas.

Uno de los aspectos más innovadores es su tabla periódica interactiva, que conecta una versión digital con una física. Al seleccionar un elemento en la aplicación, este se ilumina y despliega información científica e histórica, creando una experiencia de aprendizaje inmersiva y significativa.

Además, el software destaca por su enfoque incluyente: está disponible en cuatro idiomas, español, inglés, náhuatl y lengua de señas mexicana, lo que lo convierte en un recurso accesible para diversas comunidades estudiantiles.

La participación de la delegación hidrocálida no solo representó un logro para el CETis No. 80, sino que consolidó a Aguascalientes como referente del talento tecnológico estudiantil en América Latina.

Este reconocimiento internacional se suma a los premios obtenidos anteriormente por el proyecto, como el primer lugar estatal en Aguascalientes y el décimo lugar nacional en la competencia de prototipos y emprendimiento de la DGETI en Veracruz, certamen que les otorgó la acreditación para representar a México en esta edición de INFOMATRIX.