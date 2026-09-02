Evacúa Halcón 1 a lesionado tras choque en carretera 45 Sur

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a bordo del helicóptero Halcón 1, realizó una evacuación aeromédica para trasladar de manera oportuna a una mujer de 61 años que resultó lesionada en un hecho de tránsito terrestre registrado sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de San Antonio de Peñuelas.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:40 horas, luego de que se informara sobre un choque por impacto en “T”, en el que una persona se encontraba físicamente prensada.

Ante la gravedad de las lesiones, la Cruz Roja Mexicana solicitó el apoyo del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal.

El Halcón 1 despegó a las 13:48 horas y arribó al sitio a las 13:59 horas, donde personal médico y paramédico realizó contacto con elementos de Cruz Roja, quienes se encontraban atendiendo la emergencia, así como con personal de Rescate Urbano.

La paciente fue valorada en el lugar, determinándose que era candidata a evacuación aeromédica debido al tipo de lesiones que presentaba. Se le brindó atención prehospitalaria, se reforzó su inmovilización y se administró analgesia intravenosa antes de ser abordada a la aeronave para iniciar su traslado en código amarillo.

A las 14:10 horas, el Halcón 1 despegó rumbo al hangar de la UNPOL, donde aterrizó a las 14:23 horas, con un tiempo de vuelo de aproximadamente 13 minutos. En el lugar, la paciente fue recibida por personal, para continuar su traslado terrestre al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

La paciente presentó traumatismo craneoencefálico moderado, herida tipo SCALP en la región parieto-occipital derecha y policontusiones, por lo que requirió atención médica especializada.

Con este tipo de acciones, el Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal de Aguascalientes refrenda su compromiso de utilizar sus capacidades operativas y aéreas para brindar apoyo ante situaciones de emergencia y contribuir a salvaguardar la vida de las personas.