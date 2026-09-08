Exhorta IMSS a restablecer rutinas de sueño por regreso a clases

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes recomienda a madres, padres y tutores aprovechar el regreso a clases para recuperar hábitos saludables de sueño y evitar que niñas, niños y adolescentes normalicen las dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo y descansar adecuadamente.

La coordinadora del Servicio de Pediatría del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, Sheyla Payán Romo explicó que el sueño es fundamental para liberar la hormona del crecimiento, facilitar el aprendizaje, consolidar la memoria, concentración y regulación de las emociones. Dormir poco o mal altera el metabolismo y el sistema de defensas, puede provocar bajo peso y estatura, debilidad visual, cansancio crónico, irritabilidad, cambios de humor, somnolencia durante el día y serias dificultades para concentrarse en la escuela.

En tal sentido, recomendó establecer hábitos y horarios de sueño que permitan a niñas y niños de seis a 13 años dormir entre nueve y 11 horas diarias, mientras que adolescentes de 14 a 17 deben dormir entre 8 y 10 horas, siempre acostarse y levantarse en horarios fijos, incluso los fines de semana.

Lo ideal, dijo la doctora Payán Romo es iniciar la rutina de descanso a partir de las 20:00 horas y nunca acostarse después de las 22:00 horas.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) más reciente, cuatro de cada 10 menores de 19 años presentan algún trastorno del sueño. Durante 2025, el IMSS en Aguascalientes registró 34 atenciones por estas causas.

Agregó que estas cifras indican que son pocos los menores que llegan a consulta médica por estos problemas y la mayoría no reciben atención, normalizan las dificultades para dormir y los efectos que esto tiene en su salud, crecimiento y comportamiento, por lo que advirtió a padres, tutores o cuidadores reportar al médico las alteraciones del sueño.

La especialista dijo que el uso nocturno de celulares, tabletas, videojuegos y televisión puede alterar drásticamente la calidad del descanso. En este contexto refirió que existe un hábito cada vez más común conocido como “vamping”, que consiste en quedarse despierto de forma oculta para usar redes sociales o jugar en línea durante la madrugada.

Al respecto, sugirió establecer una hora de desconexión en casa y dejar los dispositivos electrónicos fuera de la habitación: “no se trata de quitarles la tecnología, sino de ponerle horario. De día pueden jugar y aprender; de noche toca dormir y, a los adultos, les corresponde vigilar que tengan las condiciones adecuadas para ello”.

Payán Romo hizo hincapié en evitar por completo el uso de pantallas en menores de dos años; de tres a cinco, limitar su uso a máximo una hora diaria y, en mayores de 6 establecer límites para que la tecnología no interfiera con las horas de sueño, alimentación, actividad física o convivencia.

Además, pidió prestar atención y reportar al médico focos rojos como ronquidos frecuentes o respiración ruidosa, pausas en la respiración, despertares constantes o pesadillas recurrentes, extrema dificultad para levantarse en la mañana, somnolencia, cansancio o quedarse dormido en la escuela.

En caso de presentarse alguno o varios de los anteriores, es indispensable acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) y, “en ninguna circunstancia automedicar al menor con tés, gotas o fármacos para inducir el sueño”, subrayó la pediatra tras reiterar que dormir mal no es normal y, dormir bien, es fundamental para que las y los menores crezcan sanos.