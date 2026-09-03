Exige Farías a Sheinbaum que la Marina entregue pruebas sobre huachicol

Redacción

Ciudad de México.-Este viernes 4 de septiembre de 2026 vence la fase para desahogar pruebas en el proceso judicial contra Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante imputado junto con su hermano Fernando por liderar una red de contrabando de combustible en la Secretaría de Marina. La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa legal deberán determinar si solicitan el cierre formal de esta etapa o piden una prórroga, de cuya resolución depende si el acusado continúa en prisión preventiva. El despacho Mendieta y Asociados, representante del procesado, anticipó que no requerirá más tiempo con el fin de acceder al expediente completo y estructurar su estrategia de defensa.

A unas horas de concluir dicho plazo probatorio, Farías Laguna dirigió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum para acusar que la Secretaría de Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, incurre en desacato al negarse a entregar documentación requerida por la FGR y por el juez de control desde noviembre de 2025. El exjefe naval señaló que la dependencia ha reservado los informes bajo el argumento de “Seguridad Nacional”, por lo que pidió la mediación del Ejecutivo Federal para que la Marina acate los mandatos judiciales, los cuales asegura demostrarán su inocencia.

El imputado, quien fuera detenido el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, insiste en que las autoridades lo utilizan como “chivo expiatorio” dentro de las investigaciones por huachicol fiscal. En tanto, su hermano Fernando fue capturado en Argentina en abril de 2026 y entregado en extradición a las autoridades mexicanas el pasado 20 de agosto, permaneciendo también recluido en el penal del Altiplano.