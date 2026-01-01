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29 junio, 2026
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Exige González respeto entre funcionarios por organización de eventos en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La directora del Buró de Congresos y Visitantes, Verónica González, exigió respeto entre funcionarios en la organización de eventos.

Lo anterior derivado de que en días pasados se presentó el Aguas Beer Fest a realizarse el 4 y 5 de octubre, un evento que va por su cuarta edición y que tiene que ver con productores locales, mismo que se programó en la Isla San Marcos, sin embargo, apenas este martes las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo, salieron a anunciar el Oktoberfest del 1 al 5 de octubre en Tres Centurias, mismo que enfocado a la cultura alemana, tendiendo como principal gancho la cerveza.

La funcionaria reveló que por este tema el coordinador de gabinete José Juan Sánchez los mando a llamar para coordinarse y no andar duplicando.

“Hay que hablar con los secretarios y mantener un respeto entre nosotros, usted lo acaba de mencionar esto se organiza (el Oktoberfest) por parte de otra persona de gabinete del gobierno, entonces el respeto a que si ya hay un evento relazándose cuatro años (Aguas Beer Fest) se platique entre nosotros para no empalmarse”.

En entrevista colectiva enfatizó que están para trabajar en beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes y no para afectar a nadie y trabajar en equipo, por lo que platicaran entre la Secretaría de Desarrollo Económico el Buró y los involucrados para que nadie se vea afectado por el empalme.

Cuestionada sobre la posibilidad de integrar cambio de fechas, mencionó que habrá determinarse en las pláticas que se tendrán o inclusive cabe la posibilidad de fusionar ambos eventos y que nadie salga afectado.