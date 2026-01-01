Exigen a centros comerciales de Aguascalientes cumplir con la reforestación 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las plazas comerciales de esta ciudad no merman las áreas verdes, sino que aportan árboles a la ciudad, afirmó Oscar Tristán Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano Municipal tras ser cuestionado sobre las recientes manifestaciones ambientalistas motivadas por el derrumbe masivo de vegetación en la ciudad.

En charla con los medios de comunicación el funcionario municipal recordó que, desde el año 2022, el Reglamento Ambiental Municipal estipula una norma clara: los centros comerciales deben plantar un árbol por cada dos cajones de estacionamiento. En el caso de los fraccionadores, la exigencia se eleva a entre tres y cuatro ejemplares adicionales por espacio previsto.

Bajo este marco normativo, la autoridad solicitará formalmente a alrededor de cinco plazas comerciales que están en construcción; respeten la ley y cumplan con su cuota arbórea.

No obstante, Rodríguez Godoy precisó que la regla no tiene carácter retroactivo para proyectos construidos antes de 2022, aunque destacó que complejos como Plaza Universidad y Galerías han decidido implementar estas medidas de forma voluntaria.

A pesar de que actualmente no existen desarrollos recientes que pongan en riesgo un volumen considerable de vegetación, el titular de Desarrollo Urbano enfatizó que los únicos sujetos obligados de manera estricta a reforestar son los fraccionadores y promotores de condominios, quienes deben acatar las disposiciones fijadas en el dictamen emitido por la Dirección de Parques y Jardines.