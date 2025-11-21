Extorsión en Aguascalientes registra 71 denuncias

Redacción

Aguascalientes registró 71 denuncias por el delito de extorsión, según las cifras oficiales. Aunque los reportes mensuales muestran variaciones, con algunos meses alcanzando casi una veintena de casos y otros con cifras mínimas, el acumulado refleja que este delito mantiene presencia constante en el estado y continúa siendo un reto para las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la fluctuación mensual sugiere que la incidencia no sigue un patrón uniforme, lo que dificulta anticipar picos de riesgo.

Sin embargo, el total registrado subraya la importancia de reforzar estrategias preventivas, fortalecer los mecanismos de denuncia y continuar la persecución de redes delictivas dedicadas a este tipo de práctica, que afecta tanto a ciudadanos como a comercios.

En base a las cifras oficiales de enero a octubre de 2025, los meses con mayor incidencia de extorsión hasta sido febrero (19), enero (14) y junio (11).

Resalta en el último trimestre una tendencia a la baja en cuanto a las denuncias por extorsión ante la Fiscalía del Estado de Aguascalientes con solo 3 casos.