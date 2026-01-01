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28 junio, 2026
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Extorsión telefónica, delito que más impacta en Calvillo: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Extorsiones telefónicas se mantienen como el principal dolor de cabeza en materia de vigilancia para el municipio de Calvillo, reconoció Daniel Romo Urrutia, alcalde de la población occidental.

“El delito que estamos tratando de mitigar es el de la extorsión telefónica. Son reportes que llegan al 911 y señalan que de tal número teléfonico les quisieron extorsionar. Es el delito que más nos ha impactado como calvillenses”, declaró el edil por el Partido Acción Nacional. 

En ese sentido, Romo Urrutia calculó al menos cinco casos que sí fueron consumados en perjuicio de la población de Calvillo, por lo cual se mantiene la coordinación con las instancias en materia de seguridad.

“Tenemos delitos que van en tendencia hacia la baja en nuestro municipio como robo a casa habitación, robo a vehículos y el robo a comercios en comparación con el ejercicio del 2024”, informó el edil calvillense.