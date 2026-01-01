Fabricante de robots humanoides logra cotización histórica

Redacción

El gigante asiático Unitree Robotics, considerado el mayor fabricante mundial de robots humanoides, protagonizó un debut histórico en la bolsa de Shanghái. Las acciones de la compañía cotizaron inicialmente en 22.36 dólares y cerraron la jornada con una impresionante alza de más del 460%. La cotización tuvo lugar en el Star Market, el mercado tecnológico conocido como el “Nasdaq chino”.

Este hito representa un paso firme en las aspiraciones de Pekín por dominar la industria robótica e inteligencia artificial frente a Estados Unidos, en un contexto donde firmas como Tesla, BYD y Amazon compiten por desarrollar máquinas bípedas para la economía real.

Rentabilidad y liderazgo tecnológico

Fundada en 2016 en Hangzhou, Yushu Technology Co Ltd (Unitree) se consolida como un líder del sector con una rentabilidad inusual en el ramo: registró beneficios netos por 41.3 millones de dólares en 2025 tras entregar más de 5,500 robots humanoides.

Su modelo competitivo se basa en la alta tecnología a precios accesibles:

Perros robóticos: Se comercializan desde 2,700 dólares, una fracción frente a los 70,000 dólares de competidores como Spot de Boston Dynamics.

Modelo humanoide G1: Comercializado desde 2024 a un costo de 13,500 dólares, adelantándose a rivales estadounidenses que aún no inician entregas masivas.

Respuesta a la escasez laboral

Analistas señalan que la robótica se perfila como una prioridad estratégica para contrarrestar el envejecimiento poblacional en China. “Los robots son el punto de inflexión en el que la IA abandona la pantalla y entra en la economía”, destacó Fei Qin, académico de la Universidad de Bath.

El éxito bursátil de Unitree —que esta semana presenta sus modelos en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026 en Pekín— marca un hito para el sector tras la salida a bolsa de UBTech en Hong Kong, anticipando nuevas ofertas públicas de firmas como Leju Robotics y AgiBot.

Con información de BBC

Foto ilustrativa.