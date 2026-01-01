Falla de conectividad interrumpe temporalmente los sitios web del Gobierno de México

Redacción

Ciudad de México.-Diversos portales digitales del Gobierno federal experimentaron una caída temporal este miércoles debido a una falla en el servicio de red. Durante la interrupción, las plataformas gubernamentales mostraban únicamente una pantalla en blanco con una leyenda indicando que el sitio se encontraba en proceso de carga.

Ante el incidente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones comunicó que la falla respondía a un corte de conectividad e indicó que se notificaría la restauración total del servicio. Cerca de las 17:00 horas, la dependencia estimó un lapso de 25 minutos para restablecer el acceso, comenzando a registrarse la apertura normal de algunas páginas alrededor de las 18:00 horas.

Finalmente, a las 18:24 horas la institución confirmó que la totalidad de los sitios oficiales se encontraba operando con regularidad. La agencia atribuyó la suspensión temporal a un evento ajeno a su infraestructura de sistemas y extendió una disculpa a la ciudadanía por los inconvenientes generados.