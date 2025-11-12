Fallan protocolos de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum tras incidente con un ciudadano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, cuestionó los protocolos de seguridad que resguardan a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del incidente ocurrido hace unos días en el que un sujeto logró acercarse a ella.

Alonso García destacó que la investidura presidencial debe ser protegida con el máximo rigor, pues representa no solo a la figura de la mandataria, sino a la estabilidad e imagen del país.

“Es una obligación del Estado garantizar la seguridad de la presidenta, así como la de los gobernadores y presidentes municipales”, subrayó.

“En el tema de la presidenta de la república sobre esta persona que se le acerca, pues yo creo que se tendrían que analizar los protocolos de seguridad y no porque sea la presidenta, pero si es una envestidura que nos representa a todos los mexicanos y es nuestra obligación como estado mexicano cuidarla así como a un gobernador o un presidente municipal.