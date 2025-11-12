22 C
Aguascalientes
12 noviembre, 2025
Tendencias

Inician campañas para elegir a la reina de la Feria…

Arrancó la Expomueble 2025 en Jesús María

Investigan a 2 personas que engañaban con trámites en la…

Proyectan nuevo vuelo Aguascalientes–CDMX para frenar tarifas elevadas de Aeroméxico

Podrán usar alumnos de Aguascalientes ropa abrigadora arriba del uniforme:…

Arámbula buscará reunión con lecheros ante quejas contra Liconsa

Presidenta debe cumplir con su promesa de eliminar Usicamm: PRI

Usa los enchufes eléctricos para llevar Internet a los cuartos…

Suspenden a 2 policías de Aguascalientes exhibidos por pedir “mordida”

Mira el acuerdo millonario para que Necaxa no manche el…

Fallan protocolos de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum tras incidente con un ciudadano

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, cuestionó los protocolos de seguridad que resguardan a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del incidente ocurrido hace unos días en el que un sujeto logró acercarse a ella.

Alonso García destacó que la investidura presidencial debe ser protegida con el máximo rigor, pues representa no solo a la figura de la mandataria, sino a la estabilidad e imagen del país.

“Es una obligación del Estado garantizar la seguridad de la presidenta, así como la de los gobernadores y presidentes municipales”, subrayó.

“En el tema de la presidenta de la república sobre esta persona que se le acerca, pues yo creo que se tendrían que analizar los protocolos de seguridad y no porque sea la presidenta, pero si es una envestidura que nos representa a todos los mexicanos y es nuestra obligación como estado mexicano cuidarla así como a un gobernador o un presidente municipal.