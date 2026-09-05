Fallece canterano de 16 años de Piratas FC en Veracruz

El fútbol mexicano se vistió de luto este viernes tras confirmarse el deceso de Gael Uscanga Carranza, un joven de apenas 16 años perteneciente a las fuerzas básicas del Club Piratas FC en Veracruz. Las precisiones sobre los hechos surgieron luego de que directivos de la institución detallaran la secuencia del trágico acontecimiento que conmocionó al deporte nacional.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en las instalaciones del Estadio Luis “Pirata” Fuente, momento en que el grupo realizaba trabajos previos de estiramiento sin haber iniciado formalmente la práctica. Al manifestar un malestar generalizado, el menor fue auxiliado de inmediato por el médico del primer equipo, quien disponía de tanque de oxígeno y un desfibrilador en el sitio para brindarle las primeras atenciones.

A solicitud de la madre del jugador, presente en el lugar, se coordinó su traslado de emergencia hacia la clínica de la Cruz Roja en la avenida Díaz Mirón a bordo de una camioneta del club. A pesar de que el trayecto tomó únicamente 13 minutos y se le suministró oxígeno en el camino, el atleta ingresó al centro médico sin signos vitales. Trascendió además que el deportista había superado sus exámenes médicos de rutina apenas el pasado 25 de agosto y que la familia optó por no realizarle la autopsia correspondiente.

En respuesta a la lamentable pérdida, la directiva del conjunto veracruzano expresó sus condolencias a los familiares de Uscanga Carranza e informó que se llevará a cabo un homenaje en su memoria durante el descanso del encuentro frente a Correcaminos de la UAT.