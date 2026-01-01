Familia viaja 100 kilómetros con un joven fallecido en el vehículo pensando que dormía

Redacción

Italia.-Un trágico incidente ocurrió este domingo sobre las 7:30 horas en la autopista A21, en el tramo entre Casteggio y Voghera, Italia, cuando una pareja recorrió cerca de un centenar de kilómetros sin percatarse de que su hijo de 31 años había perdido la vida en el asiento trasero del automóvil.

El fallecido, un ciudadano de origen rumano con antecedentes de afecciones cardíacas leves, sufrió un paro cardíaco repentino durante el trayecto hacia Turín. De acuerdo con las declaraciones de los padres, quienes ocupaban los asientos delanteros del vehículo, el joven no alcanzó a emitir ninguna señal de auxilio antes de quedar inmóvil.

La alerta se generó cuando los progenitores intentaron entablar conversación con él sin obtener respuesta. Al internarse en un área de descanso para verificar su estado, descubrieron que no reaccionaba al contacto ni presentaba pulso.

A pesar de que el personal sanitario del servicio 118 de Pavía acudió con rapidez tras la llamada de emergencia a la línea 112, el equipo médico únicamente pudo certificar el deceso. Según informaron los padres, la última interacción con su hijo había ocurrido aproximadamente 100 kilómetros antes del hallazgo.