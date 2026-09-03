Familias de Jesús María reciben apoyos a través de la Caravana Rosa

Redacción

Jesús María, Ags.- La Caravana Rosa llegó a la delegación Maravillas para acercar a las familias diversos servicios y apoyos, entre ellos atención médica, mastografías, Tarjeta Soluciones, créditos a la palabra, leche a bajo costo y becas estudiantiles.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Jesús María sumó servicios de distintas áreas. La Secretaría de Desarrollo Económico acercó la Bolsa de Trabajo; la Instancia de Salud ofreció atención dental, nutrición y rehabilitación; también participaron la Secretaría de Medio Ambiente, DIF Municipal, Instancia de la Juventud y CAPAS Jesús María.

Cabe señalar que se trata de un programa que encabeza el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), en coordinación con el Gobierno Municipal de Jesús María y la Instancia de la Mujer, con el objetivo de acercar servicios, programas y oportunidades a las familias de la comunidad.