Fátima Bosch conquista Miss Universo 2025 y suma la cuarta corona para México

Redacción

Fátima Bosch hizo historia este jueves por la noche al coronarse Miss Universo 2025 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

La mexicana, de 25 años, obtuvo la corona Lumière de l’Infini, una pieza de la casa Jewelmer valuada en casi cinco millones de dólares, convirtiéndose en la cuarta representante del país en ganar el certamen.

La coronación estuvo a cargo de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 y representante de Dinamarca, quien entregó el título a Bosch luego de una noche en la que la tabasqueña se mantuvo entre las favoritas.

El podio final quedó integrado por Veena Praveenar, de Tailandia, quien obtuvo el segundo lugar; Stephany Abascal, de Venezuela, en tercero; Ahtisa Manalo, de Filipinas, en cuarto; y Olivia Yacé, de Costa de Marfil, en quinto sitio.

Bosch destacó a lo largo de la competencia con su pasarela en traje de baño, su desempeño al quedar entre las 12 finalistas y un vestido de noche rojo con brillantes que cautivó al público. En la semifinal también llamó la atención por un atuendo dorado que la posicionó entre las candidatas más fuertes.

Además del triunfo, la mexicana protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al pronunciar un discurso dirigido a niñas y mujeres del mundo. “Como Miss Universo, les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan. ¡Tu corazón importa! Y nunca permitan que nadie las haga dudar de ustedes ni de su valor”, expresó.

Su nombre ya había generado atención internacional desde el inicio de la concentración, luego de que denunciara públicamente que el empresario Nawat Itsaragrisil la llamó “tonta” durante un encuentro con participantes. Bosch lo enfrentó y afirmó que no estaba recibiendo un trato digno. “Esta es una plataforma para nuestra voz y nadie puede callar nuestra voz”, sostuvo.

La modelo nació el 19 de mayo del 2000 en Teapa, Tabasco. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán, así como en el Lyndon Institute de Vermont. Su trabajo como diseñadora la ha llevado a colaborar en iniciativas como Corazón Migrante y Ruta Monarca, enfocadas en recaudar fondos para albergues y proyectos ambientales.