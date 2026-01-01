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25 agosto, 2026
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FGE abre carpeta de investigación por toma de alcaldía de Asientos 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- La protesta contra la creación de Villa Juárez como municipio 12 ya está en la cancha de la Fiscalía.

El fiscal general, Manuel Alonso García, confirmó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos el pasado 22 de agosto en Asientos, donde pobladores tomaron el Palacio Municipal para exigir diálogo sobre la división del municipio.

El fiscal fue claro: carpeta abierta no es sinónimo de delito.

Explicó que será el propio Ayuntamiento de Asientos el que deba señalar si hubo daños. Sin esa denuncia y sin acreditar afectaciones, no se puede configurar un delito penal.

La indagatoria, dijo, busca determinar tres cosas: si hubo daños a la infraestructura del Palacio, si se impidió la prestación de servicios de atención ciudadana y si hubo daño al patrimonio municipal, como la pérdida o destrucción de documentos oficiales.

De acreditarse alguno de esos supuestos, se podría judicializar el caso. “Al iniciar la investigación no se asegura que hubo daño, eso se determinará hasta tener los resultados”, subrayó Alonso García.

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto, cuando ciudadanos de Asientos se manifestaron y tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal en rechazo a que Villa Juárez se separe para convertirse en el municipio 12 de Aguascalientes. ‎