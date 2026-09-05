Fiestas Patrias llegarán a comunidades de Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- La administración municipal de Pabellón de Arteaga, encabezada por la alcaldesa Lucero Espinoza, llevará las celebraciones de las Fiestas Patrias a distintas comunidades del municipio este próximo 15 de septiembre, con actividades para fomentar la convivencia familiar y preservar las tradiciones mexicanas.

Los festejos contemplan verbenas populares, el tradicional Grito de Independencia, palo encebado y música en vivo, como parte de una jornada de celebración para las familias de las comunidades de Ojo Zarco, Las Ánimas, Santiago, San Luis de Letras y Emiliano Zapata.

El gobierno municipal invitó a las familias pabellonenses a participar en estas actividades y celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos, fortaleciendo además la convivencia y las tradiciones en las comunidades.