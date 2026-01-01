Fija Apple fecha para lanzar el iPhone 18 y nuevos dispositivos

Redacción

Ciudad de México.-La empresa tecnológica Apple confirmó la realización de su próximo evento de presentación de productos para el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del Pacífico), bajo el lema “Surprise and shine”. La transmisión se llevará a cabo de manera global desde el Teatro Steve Jobs, ubicado en la sede de Apple Park en Cupertino, California, a través de su sitio web oficial y su canal de YouTube.

Durante la keynote se prevé la presentación formal de la serie de teléfonos inteligentes iPhone 18, la cual se enfocaría en las versiones 18 Pro y 18 Pro Max, omitiendo el modelo estándar. Asimismo, se contempla el lanzamiento del primer dispositivo plegable de la marca, denominado iPhone Ultra, junto con la revelación de la fecha de disponibilidad de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate.

El catálogo de innovaciones para la jornada incluye la renovación de su línea de accesorios con la introducción de los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y la nueva versión del Apple Watch Ultra, además de los auriculares AirPods 5. El acontecimiento también podría enmarcar la transición en la dirección ejecutiva de la compañía con la llegada de John Ternus en sustitución de Tim Cook.