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27 agosto, 2026
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Financió serie para imponer más de 60 besos al actor principal

Redaccoón

China.-Un joven actor chino de 23 años, Zhong Yufei, denunció haber sufrido acoso durante la grabación de una serie corta de 50 episodios, la cual fue financiada en su totalidad por su coprotagonista, una inversionista de alto poder adquisitivo. Para aportar el capital de la producción, la mujer exigió asumir el rol estelar femenino y tener control total del guion, donde impuso más de sesenta tomas románticas. Pese a las advertencias de la dirección y del equipo técnico sobre el impacto negativo en la narrativa, la inversionista desestimó las sugerencias alegando contar con mayor experiencia como espectadora del formato.

El intérprete señaló que en la primera escena romántica fue sujetado de la cabeza para ser besado a la fuerza por la productora. Con la intención de no perder su primer papel protagónico y ante la inacción del equipo técnico, el actor optó por concluir el rodaje. Sin embargo, el proyecto terminó en un fracaso comercial luego de que la plataforma de distribución rechazara su emisión en posproducción. De acuerdo con el productor ejecutivo Meng Xing, los evaluadores determinaron que el exceso de escenas íntimas violaba la regulación vigente para este tipo de contenidos.

El caso desató discusiones en las plataformas digitales de China respecto al abuso de poder y la vulnerabilidad de los actores emergentes frente a los financiadores de proyectos. Diversos analistas y usuarios criticaron el uso del capital financiero para convertir los entornos de trabajo audiovisual en espacios de acoso impune.