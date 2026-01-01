Fiscal descarta vínculo de capitán fallecido con caso de huachicol fiscal

Redacción

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el suicidio del Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue un hecho de carácter personal y no está relacionado con investigaciones por huachicol fiscal.

“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces, es un asunto de otra naturaleza”, dijo en conferencia mañanera.

La declaración ocurre un día después de que fuentes federales confirmaran que Pérez Ramírez se quitó la vida en su oficina de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, donde se desempeñaba como titular.

De acuerdo con expedientes en poder de la FGR, el marino estaba señalado como uno de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos dentro de la red de huachicol fiscal encabezada por el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando. Una lista incluida en la investigación lo ubica recibiendo 100 mil pesos cuando era responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico, tras permitir la descarga de un buque con combustible irregular en abril de 2024.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó condolencias a la familia del capitán y sostuvo que no existe certeza de que estuviera ligado a las pesquisas. “Primero, lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y Armada de México, y por supuesto a los familiares”, declaró.

La Mandataria subrayó que el Gobierno federal solo actuará con pruebas en los casos relacionados con el huachicol fiscal. “Nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría Marina, la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas. Y, este caso, pues muestra elementos que se corrompieron y que, una vez que se descubre a partir de las investigaciones que estaban involucrados, se actúa”, señaló.