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18 agosto, 2026
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Fiscalía de Aguascalientes apunta a bandas foráneas por robos en cotos residenciales

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado investiga los robos registrados durante el fin de semana en el coto residencial Rinconada de los Bosques y no descarta que detrás de estos hechos se encuentren bandas provenientes de otras entidades.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, informó en entrevista colectiva en las instalaciones de la Guardia Nacional que la Unidad de Robos ya cuenta con información obtenida de cámaras de seguridad, donde se observa a una persona ingresando al coto a través de una construcción. Además, se tienen identificados dos domicilios en los que fueron reportados robos.

Señaló que recientemente se obtuvo un dato considerado relevante para la investigación, por lo que existe confianza en identificar a los responsables. Las indagatorias se realizan en coordinación con el C5, otras instituciones y empresas de seguridad privada de los propios cotos.

Alonso García indicó que también se trabaja con las mesas directivas de los desarrollos residenciales para reforzar las medidas preventivas y evitar que estos lugares sean aprovechados por grupos dedicados al robo.