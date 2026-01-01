Fiscalía de Aguascalientes no participa en investigación contra empresas factureras 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, informó que la Fiscalía estatal no tuvo participación en la investigación federal que derivó en el descubrimiento de una red de empresas factureras, entre ellas una identificada en Aguascalientes, conocida como “El Caballito”.

El funcionario explicó en entrevista con medios informativos que las indagatorias fueron realizadas exclusivamente por autoridades federales, al tratarse de asuntos relacionados con evasión fiscal y operaciones que corresponden al ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda y otras instancias federales.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General del Estado no cuenta actualmente con denuncias ni carpetas de investigación abiertas por posibles esquemas de empresas factureras en la entidad.

Manuel Alonso García reiteró que, hasta el momento, la institución a su cargo no ha intervenido en casos de esta naturaleza y que cualquier investigación relacionada con delitos fiscales es atendida por las autoridades federales competentes.