21.1 C
Aguascalientes
13 junio, 2026
Tendencias

Bisnieto de Mahatma Gandhi visita Aguascalientes

Diseñan una funda para celular con un miniterrario vivo

“La violencia solo crea más violencia”: inspiración que dejó Mahatma…

Especialistas llaman a detectar a tiempo el cáncer de piel…

Unsain portero de Necaxa tiene un pie fuera de los…

Venezuela pacta con firma de EE. UU. para reactivar proyectos…

Más iluminación para un Sendero Seguro en Pabellón de Arteaga

El coreano Son Heung-Min festeja con tacos en Guadalajara tras…

Atrapan a Angelica por apuñalar a Pepe durante riña en…

Miles marchan en Belfast y Glasgow contra el racismo y…

Fiscalía de Aguascalientes no participa en investigación contra empresas factureras 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado,  Manuel Alonso García, informó que la Fiscalía estatal no tuvo participación en la investigación federal que derivó en el descubrimiento de una red de empresas factureras, entre ellas una identificada en Aguascalientes, conocida como “El Caballito”.

El funcionario explicó en entrevista con medios informativos que las indagatorias fueron realizadas exclusivamente por autoridades federales, al tratarse de asuntos relacionados con evasión fiscal y operaciones que corresponden al ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda y otras instancias federales.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General del Estado no cuenta actualmente con denuncias ni carpetas de investigación abiertas por posibles esquemas de empresas factureras en la entidad.

Manuel Alonso García reiteró que, hasta el momento, la institución a su cargo no ha intervenido en casos de esta naturaleza y que cualquier investigación relacionada con delitos fiscales es atendida por las autoridades federales competentes.