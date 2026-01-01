Fiscalía descarta tener identificado a un líder del CJNG en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, aseguró que actualmente no se tiene identificado en Aguascalientes a ningún líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni estatal ni federalmente, con un nivel de relevancia como los objetivos criminales detenidos anteriormente.

Explicó que, aunque continúan las detenciones de personas relacionadas con células de esta organización por delitos como homicidio, privación de la libertad, lesiones y venta de narcóticos, no existe actualmente un objetivo de alto nivel del CJNG identificado en territorio estatal.

Alonso García señaló en entrevista con medios informativos que las autoridades han dado seguimiento a la estructura criminal y recordó que, en casi cuatro años de la actual administración, más de 120 referentes del CJNG han sido vinculados a proceso por diferentes delitos.

Entre los objetivos detenidos mencionó a “El Charro” y a su presunto operador, identificado como “El Apoy” o “El 10”, así como a otros integrantes de la estructura que operaba en Aguascalientes.

El fiscal sostuvo que el trabajo coordinado con el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades federales ha permitido contener el avance de esta organización, por lo que actualmente no se cuenta con un líder delictivo del CJNG identificado como objetivo prioritario en Aguascalientes.