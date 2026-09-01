Fiscalía detecta mismo modus operandi en intentos de robo en notarías 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, informó que el incidente registrado el pasado fin de semana en la Notaría 53, a cargo de José Ángel Pérez Talamantes, corresponde al mismo modus operandi detectado en otros casos recientes, mediante llamadas telefónicas de engaño dirigidas a personal de seguridad privada.

Explicó a medios informativos que, en esta ocasión, la reacción oportuna permitió evitar que se concretara el robo, aunque sí se registraron daños en el inmueble. Señaló que los involucrados ya son judicializados y podrían ser vinculados a proceso por tentativa de robo y daños.

Alonso García hizo un llamado a las empresas de seguridad privada a reforzar la capacitación de su personal, debido a que los delincuentes aprovechan la falta de preparación de los elementos para hacerlos caer en esquemas de engaño y llevarlos a realizar acciones que faciliten los ilícitos.

El fiscal aclaró que no se trata de robos directos mediante el ingreso de delincuentes para apoderarse de bienes, sino de un esquema basado en extorsiones y engaños telefónicos.