Flamazo en conocido local de hamburguesas deja una mujer herida en Rancho Santa Mónica

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una persona lesionada fue el saldo de un flamazo registrado en un local de comida del fraccionamiento Rancho Santa Mónica.

Una llamada a los servicios de emergencia alertó que en la avenida de la Providencia se había suscitado el incidente dentro de un negocio, por lo que elementos de Bomberos Municipales se trasladaron al lugar.

Al arribar, los vulcanos detectaron que el flamazo se originó al interior del local de alimentos denominado “Country Break”. Tras realizar una inspección, detectaron la falta de un tapón en una de las líneas de gas, por lo que canalizaron el caso al Departamento de Inspecciones de Protección Civil por la falta de medidas de seguridad.

Una empleada del establecimiento fue valorada por paramédicos de Bomberos, quienes le diagnosticaron quemaduras de primer grado en la extremidad superior izquierda y probables quemaduras en vías aéreas, por lo que fue trasladada en código amarillo a bordo de una ambulancia del ISSEA. ‎