FNF se lanza contra diputad federal guinda por iniciativa que limita la libertad religiosa

Aguascalientes, Ags.- El Frente Nacional por la Familia (FNF) manifestó preocupación ante la propuesta legislativa que, podría limitar la libertad religiosa y la libre expresión en el país. Su presidente nacional de vista en Aguascalientes, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, señaló que la iniciativa impulsada por el diputado Arturo Ávila busca modificar la Ley de Asociaciones Religiosas mediante la creación de una agencia digital coordinada con Gobernación, lo que a su juicio abriría la puerta a mecanismos de censura.

Cortés afirmó en conferencia de medios que, aunque la propuesta se presenta como una medida contra el discurso de odio y la discriminación, podría utilizarse para inhibir opiniones críticas hacia el gobierno.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del proyecto, pero advirtió que ello no descarta nuevos intentos de regulación restrictiva.

El dirigente también cuestionó lo que considera un uso selectivo del concepto de Estado laico, asegurando que se limita principalmente a expresiones cristianas mientras se toleran otras manifestaciones oficiales con contenido religioso.

El FNF llamó a defender la libertad de expresión y la participación pública de las iglesias, insistiendo en que cualquier regulación debe evitar convertirse en un instrumento para silenciar voces disidentes.