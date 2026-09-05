Fox evita a la prensa en visita a Aguascalientes

Ikuaclanetzi Cardona González

Aguascalientes, Ags.-El expresidente Vicente Fox evitó responder preguntas de la prensa durante su visita a Aguascalientes este sábado, donde participó como conferencista en el Encuentro Nacional de Acción Juvenil, evento que reunió a jóvenes panistas provenientes de distintos estados del país.

Fox arribó al Centro de Convenciones de la Isla San Marcos para presentar la conferencia “Sí se puede: La historia de una lucha democrática”, en un encuentro que abordó temas como democracia, libertad de expresión y participación política.

A su llegada, representantes de medios de comunicación se acercaron al exmandatario para solicitarle declaraciones.

Fox respondió que no atendería preguntas en ese momento y posteriormente ofrecería una rueda de prensa.

Sin embargo, minutos antes terminar el evento se informó a los medios que finalmente no habría rueda de prensa, por lo que el guanajuatense no respondió a los cuestionamientos de los periodistas durante su visita.

Fox, de 84 años, fue presidente de México entre 2000 y 2006. Aunque llegó a la Presidencia como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), dejó de ser militante del partido en 2012.