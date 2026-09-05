Fox llama a gran alianza opositora para “partirle la madre a Morena” en 2027

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De visita en Aguascalientes en el Centro de Congresos y Convenciones, el expresidente Vicente Fox Quesada llamó a los jóvenes panistas de todo el país a impulsar una gran alianza entre las fuerzas de oposición para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027, incluso con partidos con los que Acción Nacional no necesariamente simpatice.

Durante su encuentro con militantes y simpatizantes, Fox sostuvo que el objetivo debe ser encontrar coincidencias entre quienes defiendan la democracia, la libertad, los derechos humanos, la economía de mercado y el Estado de derecho, por encima de las diferencias partidistas.

En su discurso, el expresidente calificó al PRI como “el diablillo” y recurrió a una comparación histórica para justificar la necesidad de construir alianzas entre adversarios políticos. Señaló que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos e Inglaterra tuvieron que aliarse con Stalin para enfrentar a Hitler, pese a las profundas diferencias que mantenían.

Fox planteó que en México debe ocurrir algo similar: “no necesariamente vamos a escoger con los que más simpatizamos; sí vamos a escoger que sean demócratas, que sean oposición clara y que sean gente que cree en México”.

El exmandatario también lanzó duras expresiones contra Morena, partido al que ubicó como el adversario a vencer y al que, en distintos momentos de su discurso, relacionó con “el diablo” y con “locos”. Finalmente, convocó a los jóvenes panistas a trabajar desde sus comunidades y familias para construir esa alianza opositora y “partirle la madre a Morena en el 2027”.

Fotografía Facebook Nancy Gutiérrez