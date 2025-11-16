Frente frío 14 dejará madrugadas muy frías en Aguascalientes en los próximos días 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El avance del frente frío número 14 sobre el noroeste y norte del país mantendrá un ambiente invernal en gran parte de México durante los próximos días.

En Aguascalientes, aunque no se esperan lluvias relevantes, sí se registrará descenso notable de temperaturas, especialmente durante las madrugadas.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para el estado de Aguacalientes las temperaturas más bajas estarán oscilando entre los 0 y 5 °C en zonas serranas.

Para la madrugada del domingo 16: se repite el rango del sábado de 0 a 5 °C en áreas altas del estado.

En la Madrugada del lunes 17 y martes 18: continuará el ambiente frío, con mínimas nuevamente entre 0 y 5 °C en zonas serranas.

Aunque Aguascalientes no será de las entidades con heladas severas, el frente frío 14 sí provocará mañanas muy frías y noches frescas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a menores y adultos mayores y evitar cambios bruscos de temperatura.

El resto del día prevalecerá cielo parcialmente nublado y ambiente templado a cálido por las tardes, según el informe.