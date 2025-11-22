Frustran en San Pancho intento de extorsión y evitan depósito en efectivo

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.- Policías estatales localizaron sano y salvo a un hombre víctima de un intento de extorsión y secuestro virtual en San Francisco de los Romo, luego de que fue sacado de su domicilio mediante engaños y obligado a apagar su teléfono para presionar a su familia a realizar un depósito en efectivo.

El reporte ingresó al 911 alrededor de las 19:30 horas, cuando familiares informaron que el hombre, vecino del fraccionamiento Paseos de la Providencia, no había sido localizado. Los agentes confirmaron que la familia había recibido llamadas desde un número con lada 449, en las que se exigía dinero a cambio de no hacerle daño, por lo que se les instruyó no realizar ningún depósito.

Con las características proporcionadas, policías estatales iniciaron un recorrido por los puntos que el afectado frecuenta. La búsqueda avanzó hasta que, al patrullar la avenida Benito Juárez Sur, casi esquina con calle Argentina, frente al Motel Cabañas, observaron a un hombre que coincidía con la descripción y que, al ver la patrulla, hizo señas pidiendo ayuda.

El hombre confirmó que había sido manipulado para salir de su casa y apagar su celular, parte del patrón utilizado en secuestros virtuales para aislar a la víctima mientras se intimida a la familia.

Los uniformados lo trasladaron de inmediato al domicilio de sus padres en el mismo fraccionamiento, donde fue entregado sin lesiones. La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a reportar de inmediato cualquier llamada sospechosa al 911, donde pueden recibir asesoría para evitar depósitos y cortar el intento de extorsión.