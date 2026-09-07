Fuerte accidente en la 45 Norte deja dos lesionados 

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un aparatoso accidente vial se registró sobre la carretera 45 Norte, a la altura del puente que conduce de San Francisco de los Romo hacia la comunidad Emiliano Zapata, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales de consideración.

El percance ocurrió al filo de las 22:30 horas de este domingo cuando Adrián Reyna Hernández, de 29 años de edad, circulaba de norte a sur a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo.

Repentinamente, se le reventó un neumático, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra la barda de soporte del puente vehicular, quedando el auto atravesado sobre la cinta asfáltica.

Tras el impacto, Adrián descendió de su vehículo e intentó abanderar la zona utilizando la linterna de su teléfono celular para alertar a los automovilistas sobre el obstáculo, debido a la escasa iluminación del tramo carretero.

Un segundo vehículo que transitaba por el lugar no logró percatarse a tiempo y lo arrolló, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Producto del atropellamiento, el joven conductor sufrió fracturas en ambas piernas.

Transeúntes y conductores que circulaban por el sitio se detuvieron para auxiliar al lesionado y moverlo hacia la orilla de la carretera.

No obstante, al quedar la zona sin señalamiento ni abanderamiento temporal, una mujer de aproximadamente 25 años de edad, que conducía un vehículo Nissan Tsuru (y quien no fue identificada en el lugar), no alcanzó a esquivar el coche accidentado y terminó impactándose de lleno contra el Aveo.

La conductora resultó con fractura en un brazo y lesiones en el rostro/nariz. Al sitio acudieron paramédicos del ISSEA y cuerpos de emergencia para brindar los primeros auxilios.

Ambos involucrados fueron trasladados de urgencia con fracturas de consideración a distintos nosocomios (Hospital General de Zona No. 2 y Hospital General de Zona No. 3 del IMSS) para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del peritaje correspondiente y del resguardo de los vehículos involucrados.