Garantizan calidad de carne en rastro pese a variaciones por temporada

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El rastro municipal mantiene un flujo estable de sacrificio de ganado, aun después de que la sequía disminuyó y dejó de llegar el volumen extraordinario que productores enviaban por falta de alimento.

La Coordinación de Salud del Municipio aseguró que no se ha registrado una baja en el servicio ni un impacto por temas de exportación.

María Teresa Rendón Esquivel, titular del área, explicó que el registro cambia cada mes y aumenta conforme se acercan los días fuertes de consumo.

“Prácticamente todavía tenemos el mismo número de animales que están siendo sacrificados ahí en el rastro. Sí varía mucho, por ejemplo, ahorita que ya viene la temporada más fuerte, ya vienen las fiestas decembrinas”, señaló.

“Dependemos de las festividades que se vayan presentando, es el número que puede subir o puede bajar”, comentó, y aclaró que ya reciben “ganado bueno, de engorda”, tras los meses en que productores sacrificaban animales debilitados por la falta de agua.

Sobre la calidad sanitaria, Rendón afirmó que el control es permanente.

“Tenemos médicos veterinarios que precisamente checan que los animales que lleguen estén en buen estado, es poco el ganado que llega mal”, dijo.

En los casos en que detectan carne no apta, el horno incinerador está listo para usarse.