Garantizan seguridad a visitantes durante la Feria de Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La seguridad de los visitantes que acudan a la Feria de Zacatecas, que se realizará del 4 al 20 de septiembre, estará garantizada mediante un operativo coordinado entre las autoridades de Aguascalientes y Zacatecas, informó Leroy Barragán, secretario de Turismo del Estado de Zacatecas.

El funcionario señaló en el marco de la presentación de la feria zacatecana en esta entidad que ya se encuentra preparada la logística de seguridad para vigilar las principales carreteras que conectan con Zacatecas, particularmente las rutas provenientes de Aguascalientes y de otras entidades que convergen hacia el centro del país.

Barragán explicó que en el operativo participarán elementos del Ejército, la Guardia Nacional, las secretarías de Seguridad Pública de Aguascalientes y Zacatecas, además de las corporaciones municipales, con presencia en los principales accesos y carreteras.

Destacó que la coordinación entre ambas entidades permitirá brindar mayor seguridad a las familias y turistas que se desplacen hacia Zacatecas durante los días de feria, como parte de una estrategia regional que ya ha sido implementada en otros eventos con resultados positivos.

El secretario de Turismo invitó a los visitantes a acudir a la Feria de Zacatecas, al señalar que las autoridades de los distintos niveles de gobierno trabajan de manera conjunta para que puedan disfrutar de las actividades en un ambiente seguro.