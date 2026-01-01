Gobierno repartirá más de 20 mil becas estudiantiles de preescolar a universidad

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio a conocer que ya está abierta la convocatoria para la “Beca Pasos Gigantes 2026”, que contempla más de 20 mil becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. El programa busca reconocer el esfuerzo académico y brindar apoyo a las y los estudiantes para que continúen con sus estudios.

A través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el Gobierno del Estado impulsa esta estrategia para fortalecer la permanencia escolar y brindar mayores oportunidades de desarrollo a niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes.

El registro ya está disponible y podrá realizarse mediante un expediente digital del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2026. Las y los interesados deberán revisar los requisitos correspondientes a su nivel educativo, entre ellos el promedio académico establecido en la convocatoria, así como la documentación, criterios y condiciones para completar correctamente el trámite.

La convocatoria completa y el acceso al registro están disponibles en www.iea.gob.mx/becas. Para recibir orientación sobre el proceso, también está disponible el teléfono 449 438 27 58 y la línea 070.

Foto: Gobierno de Aguascalientes.