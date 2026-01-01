Golpiza en penal de Huejotzingo desata reclamos por abusos

Redacción

Un custodio del Cereso Regional de Huejotzingo fue captado golpeando a un interno mientras otros oficiales observaban sin intervenir, hecho que ha derivado en denuncias de abusos y corrupción dentro del penal.

En una de las grabaciones se aprecia cómo el agente patea en repetidas ocasiones a la Persona Privada de la Libertad (PPL), que permanece con la cabeza agachada y las manos hacia atrás. En otra toma, el mismo custodio obliga al recluso a mantenerse hincado contra la pared mientras lo sigue agrediendo, bajo la mirada de dos compañeros.

Las acusaciones que acompañaron el material señalan la existencia de una red de amenazas y presiones encabezada por mandos penitenciarios, quienes presuntamente intimidan a los internos con trasladarlos al penal de Tepexi, caracterizado por condiciones más severas, para asegurar obediencia.

Ante la polémica, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aseguró que dará seguimiento a los hechos. “Ante señalamientos de abusos por parte de personal de custodia penitenciaria pertenecientes a este Centro Penitenciario Distrital, la SSP coadyuvará en los procesos legales y de derechos humanos correspondientes a fin de privilegiar el cumplimiento de la ley”, informó la dependencia.

El caso ha generado opiniones encontradas: mientras algunos justificaron el uso de la fuerza como una medida disciplinaria, otros lo calificaron como un exceso y una violación a los derechos humanos.