Grupo armado roba 2 camionetas en Aguascalientes, abandonan una

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un grupo criminal logró apoderarse con lujo de violencia de dos camionetas del interior de una vivienda situada en límites con Zacatecas.

Los hechos habrían ocurrido por la noche del viernes alrededor de las 21:00 horas, en la comunidad Las Fraguas, ubicada sobre la carretera estatal 30, prácticamente en la frontera que da con Los Campos, Zacatecas.

Las víctimas señalaron que fueron 5 sujetos los que portaban armas largas, viajaban en una camioneta tipo Van roja y habrían llegado hasta una casa para enseguida tomar posesión de ambas unidades una Ford Raptor así como una Silverado, ambas de color blancas y así lograr escapar.

Al circular por un bordo de tierra la Raptor se atasco y los presuntos responsables ya no pudieron llevársela optando por abandonarla, en tanto que huyeron solamente con la Silverado.

A pesar de que los habitantes de la comunidad dieron aviso al 911, acudieron Policías Estatales que tras realizar un operativo en la zona no lograron dar con el paradero de los delincuentes. ‎