Guerra sindical por Nissan podría espantar inversiones en Aguascalientes: CTM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alfredo González González, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), adelantó un incremento entre las controversiales sindicales por la base laboral de Nissan, reconociendo que estas disputas pudieran derivar en inestabilidad para el clima laboral de Aguascalientes y hasta baja en proyectos de inversión.

“Lamentamos entrar en esta guerra que va a perjudicar al estado. Los empresarios cuando hacen una inversión en alguna parte, lo primero que buscan es seguridad respecto a la delincuencia. Y por otro lado, también que haya paz laboral. Aquí, pues lo estamos enrareciendo desafortunadamente por este tipo de situaciones que vamos a andar peleándonos por los contratos colectivos de trabajo, pero conscientes de que nosotros no lanzamos la primera piedra y no nos vamos a dejar”, declaró en conferencia de medios.

González González adelantó que en próximas semanas, la central obrera que encabeza presentará una demanda ante el juzgado de lo laboral en México a efecto de que se le brinde el trámite correspondiente por encabezar de nuevo la base obrera de Nissan que ahora tiene la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Determinación que, dijo, quedará en decisión de la misma plantilla laboral.

“Realmente el sindicato de Nissan nunca estuvo en la CMT como afiliado, estaba como adherido. Por eso, ahora sería por primera vez que ya cuente con el apoyo al 100 por ciento de la CTM en Aguascalientes”.

Tras su arribo a Aguascalientes en la década de los 80 del siglo pasado, la base laboral de Nissan fue encabezada por CTM. Pero hace cuatro años, la base obrera avaló su cambio a CATEM. Luego que Nissan anunció que moverá su planta de Cuernavaca a esta ciudad, CTM reactivó su petición de pelear legalmente por el control sindical de la planta japonesa.

El líder de la CTM aclaró que aún cuando se busca llegar a tribunales, la decisión final quedará en manos de los trabajadores, de quienes reiteró que CATEM les ofreció beneficios que no se concretaron.

“Los compañeros de Nissan ya vieron la realidad y por eso quieren volver con nosotros por esa situación de que lo que les ofrecieron, no se les están cumpliendo. Y eso va a provocar una guerra continua. Espero que se las ganemos y luego al rato ellos otra vez contra nosotros y así ahí nos la vamos a pasar en puro pleito sindical. Eso tarde o temprano, ahuyenta inversiones”, finalizó.