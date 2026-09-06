Habrá candados a diputados para gastos en campañas: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se aplicarán candados para gastos financieros de legisladores locales de cara a la próxima elección y evitar que se usen recursos públicos de gestión en las siguientes campañas, adelantó Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, de cara al comienzo del siguiente proceso electoral del 2027.

“Vamos a firmar un acuerdo, seguramente una vez que inicie el proceso, para que ningún recurso público del Congreso pueda ser aplicado en campaña. El tema de las gestiones quedaría prohibido hacer uso durante las campañas, lo que se haga o deje de hacer. Yo siempre he dicho que la mejor gestión es el trabajo con la ciudadanía y vamos a poner candados suficientes”, indicó el legislador por el PAN.

– ¿Cuándo firmarían estos convenios?

– Seguramente sería en enero.

Al respecto, Valdivia López calculó que la mitad de las y los 27 representantes populares del Congreso de Aguascalientes aún tendrían posibilidad legal de buscar una reelección; aunque descartó confirmar cuántos buscarían repetir en esa posición.

“Una vez que comiencen verdaderamente las campañas electorales, no se pueda hacer uso de un solo peso del Congreso”, insistió el representante panista.

En las votaciones de 2027 en Aguascalientes se renovará la gubernatura, alcaldías, así como 27 curules del Congreso.