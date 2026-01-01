Hacienda aumentará impuestos a cigarros y refrescos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Duro golpe a los bolsillos de fumadores y bebedores de refrescos de aprobarse la propuesta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El economista, Gerardo Sánchez, indicó que en el caso de los cigarros Hacienda va por un impuesto del 40% y 3.0% a refrescos a partir del 2026.

“En el caso de los refrescos el impuesto pasaría del 1.64% al 3.08% y esto se traducirá en que los refrescos por litro aumenten 1.50 pesos, así como un aumento en los cigarros, galletas y en general en los alimentos caloríficos”.

Por dicho concepto el gobierno federal pretende recaudar 60 mil millones de pesos, recursos que irían para la prevención y atención médica de enfermedades como la diabetes y obesidad.

De igual manera, el especialista cuestionó el impuesto que se pretende imponer a videojuegos violentos, sin saber cómo se determinará si su contenido es susceptible de una tasa impositiva para recaudar 180 millones de pesos.

En aduanas se cobrarán aranceles a los países con los que México no tenga un acuerdo comercial, con lo que se embolsarían 50 mil millones de pesos.