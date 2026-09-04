Hallan sin vida a diputado federal de Morena en Veracruz

Redacción

El diputado federal por el partido Morena, Zenyazen Escobar García, fue localizado sin vida en la localidad de Chichicaxtle, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo del legislador presentaba una herida producida por un impacto de arma de fuego.

La noticia fue confirmada por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien lamentó el deceso del congresista veracruzano. Escobar García había participado activamente apenas el martes pasado durante la sesión de apertura del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona del hallazgo e iniciaron las diligencias periciales e investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la causa de la muerte.

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