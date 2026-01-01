Handbalistas de Aguascalientes a preselección femenil para Dakar 2026

Las aguascalentenses Celeste Michelle Rosales Valadez, Daniela López de la Rosa y Sarah Alejandra Alaniz González fueron convocadas por la Federación Mexicana de Handball para integrarse a la preselección nacional juvenil de Handball de Playa, como parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La convocatoria, realizada a través de la Comisión de Selecciones Nacionales de Handball de Playa, contempla la participación de las tres deportistas en un primer campamento técnico-deportivo que forma parte de la etapa final de preparación del representativo mexicano que buscará su lugar en esta importante justa internacional. El proceso es encabezado por la entrenadora nacional Citlalli Argelian Estrada Juárez.

El campamento se llevará a cabo en Colima del 22 al 29 de agosto, donde las jugadoras continuarán con su preparación y buscarán avanzar en el proceso de selección para definir al equipo mexicano que representará a nuestro país en Dakar.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán en Dakar, Senegal, durante el mes de octubre, y reunirán a jóvenes atletas de todo el mundo en una de las principales competencias del deporte juvenil internacional. Además, esta edición marcará un momento histórico al celebrarse por primera vez unos Juegos Olímpicos en territorio africano.

La convocatoria de Celeste, Daniela y Sarah representa un reconocimiento a su talento y trabajo dentro del handball de playa, así como al crecimiento de esta disciplina en Aguascalientes.

Desde el Instituto del Deporte, les deseamos mucho éxito en este importante proceso y en el campamento nacional. ¡Que sigan dejando en alto el nombre de nuestro estado!