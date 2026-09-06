Harry Styles y Zoë Kravitz planean boda íntima, pero sin dejar la fiesta

Redacción

Tras dar a conocer su compromiso el pasado mes de abril, Harry Styles y Zoë Kravitz avanzan sin prisa pero con una visión clara sobre cómo celebrarán su enlace matrimonial: una ceremonia íntima y pequeña, centrada en sus seres queridos, pero acompañada de grandes festejos, baile y, de manera indispensable, música en vivo.

De acuerdo con reportes revelados por la revista People, la pareja no busca perderse en protocolos o exigencias minuciosas en los preparativos. Su prioridad radica en construir un ambiente relajado y auténtico para disfrutar con su círculo más cercano.

“Zoë y Harry quieren tener música en vivo; es una parte muy importante de la boda para ellos. Lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados. No son muy exigentes con los detalles; les importa más crear una experiencia divertida y hermosa”, señaló una fuente cercana a la publicación.

De las calles de Roma a los escenarios europeos

Los primeros indicios del romance surgieron en agosto de 2025, cuando ambos fueron fotografiados caminando del brazo por las calles de Roma, a los que siguieron encuentros en Londres. La relación se consolidó con el paso de los meses a pesar de las complejas agendas de trabajo de ambos artistas.

El vínculo profesional y personal quedó de manifiesto el pasado 16 de mayo en Ámsterdam, donde Kravitz no solo participó como telonera de Styles en la apertura de su gira en el Johan Cruijff Arena, sino que también fue vista apoyándolo desde la zona VIP durante el espectáculo.

Una relación sólida en su mejor momento

Personas allegadas a los artistas destacan que sus personalidades y estilos de vida encajan de manera natural, permitiéndoles construir un proyecto de vida compartido en medio de sus compromisos profesionales.

El anuncio de su compromiso en abril llegó aproximadamente ocho meses después de que se hicieran públicas sus primeras imágenes juntos. Amigos cercanos al cantante británico aseguran que se encuentra “más feliz que nunca” en esta etapa, respaldado por la dinámica de apoyo mutuo que mantiene con la actriz y directora estadounidense.

Con información de Quien

Foto: Instagram.